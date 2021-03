Mãe é investigada por torturar filho de 14 anos

Imagens publicadas nas redes sociais chegaram ao conhecimento do Conselho Tutelar (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Umaestá sendo indiciada porde 14 anos no município de Rio Preto da Eva, no Amazonas. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram a mulher raspando o cabelo e as sobrancelhas do adolescente enquanto o xingava. Ambos tiveram a identidade preservada.O caso ocorreu em 21 de fevereiro, mas a polícia só teve acesso ao vídeo no sábado (27/2). Nas imagens, é possível ver um homem segurando o menino, que chorava e gritava enquanto estava amordaçado.Uma sobrinha da mulher, de 12 anos, filmou as agressões.A tortura chegou ao conhecimento da polícia quando um conselheiro tutelar assistiu ao vídeo em uma rede social.Os policiais, então, iniciaram as diligências com o apoio doe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), e conseguiram localizar a mãe.A mulher alegou em depoimento que praticou as torturas pelo fato de o adolescente estar supostamente envolvido com o tráfico de drogas da região.Segundo ela, no dia anterior ao fato, ele pegou ada família por volta das 17h, e voltou apenas no outro dia, apresentando-se bastante agressivo.De acordo com o delegado titular da 36ª DIP, Henrique Brasil, houve ainda a participação de uma terceira pessoa que está sendo investigada pela equipe policial.O adolescente está sob cuidados do Conselho Tutelar daquele município.Como não houve, a mulher foi ouvida e indiciada pelo crime de tortura.Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso e, assim que for finalizado, será encaminhado à Justiça.