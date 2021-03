CRM publica nota contrária ao lockdown decretado no Distrito Federal

Governador decretou 'lockdown' para tentar conter avanço da COVID-19 no Distrito Federal (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Após o governador do, Ibaneis Rocha (MDB), decretar(fechamento) para conter o avanço da, ode(CRM-DF), enviou, nesta segunda-feira 1º, nota contrária às medidas sanitárias implementadas pelo governo. O conteúdo também está no site oficial da entidade. Oapurou ainda que o conselho também enviará o mesmo posicionamento às assessorias dos deputados federais.Na nota, o CRM diz que "taljá se mostrou, condenada até mesmo pela própria Organização Mundial da Saúde (OMS) nas palavras do Dr. David Nabarro: 'O lockdown não salva vidas e faz os pobres muito mais pobres'". Como omostrou em outubro do ano passado, por meio do projeto Comprova, ado enviado da OMS foideem publicações na internet para sugerir que a entidade condena o lockdown.Na ocasião, David Nabarro de fato destacou osnegativos dos lockdowns. Isso não significa, no entanto, que a OMS seja contrária à medida ou que a considere ineficaz. Na mesma entrevista, Nabarro afirmou que os lockdowns são justificados em momentos de crise, para reorganizar os sistemas de saúde e proteger os profissionais que estão na linha de frente do combate à doença. A ideia desta prática é "achatar a curva" de contágio, evitar a superlotação de hospitais e, depois, permitir a reabertura das economias.O Conselho do DF cita ocomoda medida. "Estado com maior índice de isolamento social do Brasil, apresentou o maior número de internações e mortes por COVID-19, cerca de 30-45 dias após o primeiro lockdown, sendo ainda mais imediato, após o segundo, configurando mais uma evidência do fracasso dessas medidas extremas de restrição", diz o texto. Especialistas em saúde têm defendido o lockdown como forma de conter o avanço do vírus, em fases mais descontroladas da pandemia.Para o CRM, ações preventivas eficazes estão relacionadas a campanhas de educação sobre medidas individuais de higiene, uso de máscaras, distanciamento social, vacinação populacional e ostensiva fiscalização por parte do governo, mas "nunca pela decretação de lockdown".A Organização Mundial de Saúde (OMS) desde o início da pandemia considera que o lockdown é uma das formas conhecidas de combate ao coronavírus. Em 1º de abril de 2020, Michael Ryan, diretor-executivo do Programa de Emergências da entidade, afirmou: "Além das medidas de lockdown, precisamos de estratégias abrangentes baseadas em vigilância, em intervenção de saúde pública, detecção de casos, testagem, isolamento, quarentena, e fortalecer nossos sistemas de saúde para absorver o golpe".O Distrito Federal é uma das unidades da Federação que, nos últimos dias, elevaram as medidas de restrição para o comércio. O movimento é uma reação ao aumento da ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em várias regiões, em um momento em que a vacinação ainda não deslanchou. Dados do Ministério da Saúde mostram que no Distrito Federal 295.615 pessoas já se contaminaram com a COVID-19, ou 9,8% da população. Deste total, 4.831 pessoas morreram (1,6% dos contaminados).Na última quinta-feira, o governador já havia decidido restringir o funcionamento dos estabelecimentos comerciais das 20 horas às 5 horas. Na sexta-feira, porém, com os leitos de UTIs específicos para pacientes de covid-19 com 98% de ocupação, Ibaneis decidiu intensificar as restrições.