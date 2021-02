COVID-19: Rede pública do DF tem só um leito de UTI disponível para adultos

Rede pública de saúde do Distrito Federal está com 98,22% dos leitos de UTI voltados ao tratamento da COVID-19 ocupados (foto: Breno Esaki/Agência Saúde)

Rede particular

A rede pública de saúde doatingiu, nesta sexta-feira (26/2), 98,22% de ocupação dos leitos de unidades de terapia intensiva () voltadas ao tratamento da. De acordo com os dados da Sala de Situação da Secretaria de Saúde, apenas um leito adulto está disponível e dois pediátricos.Outros 11 leitos estão bloqueados aguardando liberação. No total, são 180 leitos, sendo que 166 estão ocupados.Procurada pela reportagem, a secretaria não respondeu aos questionamentos. O espaço segue aberto.Nessa quinta-feira (25/2), o DF registrou aumento de 60,7% nos casos de novoO governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou o toque de recolher na capital federal.Na rede particular, a ocupação é de 86,19%.Dos 216 leitos disponíveis, 183 estão com pacientes e quatro bloqueados.Na manhã desta sexta-feira (26/2), em visita ao Hospital Regional de Samambaia (Hrsam) e à obra da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceilândia, o governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou a ativação de mais 60 leitos destinado aos pacientes infectados pelo novo coronavírus.A ação faz parte de uma mobilização para conter o avanço do vírus na capital.