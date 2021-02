Doria chama de 'atrocidade' a contestação de Bolsonaro ao uso de máscara

João Doria diz que a postura do presidente Jair Bolsonaro é o retrato do negacionismo (foto: Governo de São Paulo/Divulgação)

O governador de São Paulo,(PSDB), classificou como "tristeza" e "atrocidade" as declarações dadas pelo presidente Jair Bolsonaro, que na noite dessa quinta-feira (25/2), durante transmissão semanal ao vivo, citou um suposto estudo alemão para contestar o uso de máscaras no combate à"O presidente da República contestando o uso depara proteger vidas – seja baseado em qualquer informação, alemã, francesa, inglesa, portuguesa, da onde for – é de um absurdo atroz", disse Doria durante entrevista no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista."É o retrato do negacionismo expresso na palavra de quem, como líder, deveria defender vidas e não atentar contra elas", completou o governador, que apoiou a eleição deà presidência mas, no ano passado, se tornou oponente político do chefe do Executivo federal.O coordenador executivo do Centro de Contingência da COVID-19 no Estado, João Gabbardo, se disse incrédulo com as palavras do presidente. "Não sabia e é inacreditável", afirmou."Se bem que, pensando bem, desde o início, todas as medidas que são recomendadas pelo Ministério da Saúde, de uma maneira geral, passam por um processo de desmoralização", afirmou Gabbardo, que ocupou o cargo de secretário executivo do Ministério da Saúde durante a gestão de Luiz Henriquee deixou a pasta na esteira da saída do ex-ministro.Gabbardo defendeu também "não dar atenção a esse tipo de manifestação" do presidente Jair Bolsonaro. "Gastamos energia à toa", completou.