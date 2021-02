COVID-19: Moderna anuncia que vacina contra variante está pronta para teste

A Moderna anunciou um lote de doses da vacina que protegem melhor contra a variante sul-africana do coronavírus (foto: Michael M. Santiago/Getty Images/AFP)

afirmou nesta quarta-feira (24/2), que concluiu ode umacontra a COVID-19 projetada para melhor proteger contra ado coronavírus, que mostrou alguma resistência ao imunizante original da empresa. A companhia disse que enviou as novas vacinas para o Instituto Nacional de Saúde (NIH, na sigla em inglês) para conduzir o primeiro, que pode começar em semanas.

A nova vacina foi projetada para corresponder melhor à variante do vírus que foi identificada pela primeira vez na África do Sul, mas que desde então se espalhou para outros lugares. A Moderna pode ser aa concluir o trabalho de laboratório de projetar uma vacina visando as variantes, que começaram a se espalhar rapidamente no ano passado.Outras empresas, incluindo Pfizer e Johnson & Johnson, afirmaram que estão aprimorando seus imunizantes ou trabalhando em reforços que combinem melhor com as variantes. Vacinas mais antigas não parecem funcionar tão bem contra a cepa identificada na África do Sul, e novas variantes também podem surgir.Pessoas que receberam anteriormente duas doses da vacina original da Moderna receberão a nova injeção, e os pesquisadores rastrearão a segurança do imunizante e sua capacidade de induzir uma resposta imunológica à nova variante. Se os resultados dos testes forem positivos, a Moderna buscará a autorização regulatória dos EUA para a nova vacina, o que pode acontecer no terceiro trimestre, afirmou o CEO Stephane Bancel em uma entrevista. "A Moderna continuará perseguindo essas variantes até que a pandemia esteja totalmente sob controle", disse Bancel.Após o anúncio, as ações da Moderna subiam nos mercados futuros de Nova York, e, às 19h44 (horário de Brasília) tinham alta deFonte: Dow Jones Newswires.