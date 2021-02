Associações se posicionam sobre medidas restritivas no Estado de São Paulo

A Associação Paulista de Supermercados (Apas) emitiu nota contra as medidas de lockdown estabelecidas pela prefeitura de Araraquara (SP), que foram prorrogadas até o dia 23 de fevereiro. Para a Apas, "as normas decretadas pelo Prefeito de Araraquara, Edinho Silva, através do Decreto 12.490, de 19 de fevereiro, e que foram prorrogadas pelo Decreto 12.491, de 23 de fevereiro, colidem frontalmente com os direitos fundamentais do cidadão araraquarense ao não permitir que a população tenha acesso aos serviços essenciais prestados pelos supermercados".



Segundo a associação, a medida teria feito com que, na sexta-feira (19), data do anúncio do Decreto, a população se aglomerasse em filas nas portas dos supermercados ou migrasse em direção a estabelecimentos dos municípios vizinhos.



Quanto ao anúncio do Governo do Estado de São Paulo, nesta quarta-feira, que restringe a circulação das 23h às 5h, outra associação - dessa vez a que representa bares e restaurantes no Estado - emitiu nota dizendo que aprova o combate às festas clandestinas, mas não concorda com a continuidade de restrições ao setor. Segundo o presidente do conselho estadual da Abrasel São Paulo, Percival Maricato, a entidade ainda pleiteia o relaxamento de restrição a vendas de bebidas alcoólicas após as 20h e o limite de 40% da capacidade dos estabelecimentos. O pedido é que o limite de clientes seja de 60% do que os bares e restaurantes comportam.



"A Abrasel SP compartilha das preocupações do governo estadual e da população quanto a resistência e até incremento da pandemia, e apoia a ênfase em procurar evitar aglomerações e festas clandestinas, algo que a entidade vinha denunciando. No entanto, a Abrasel SP não concorda com as restrições a restaurantes e bares, pois como temos argumentado, e o governador reconhece, a maioria dos estabelecimentos têm obedecido todas as regras", diz a associação em nota.