Bolsonaro faz afagos a Guedes: um dos mais importantes nas lutas do governo

Bolsonaro ressaltou 'galhardia' de Guedes no trato tanto a 'amigos' quanto 'opositores' (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Bolsonaro fez afagos nesta terça-feira (23/2) ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo o chefe do Executivo, o ‘Posto Ipiranga’ é um dos homens mais importantes nas lutas do governo federal. A declaração ocorreu durante solenidade de lançamento da Agenda Prefeito + Brasil, no Palácio do Planalto. O mandatário relatou ainda que por ser o cuidador das finanças, Guedes ‘tem amigos e opositores, mas a todos tratou com muita galhardia’. O ministro não concede declarações à imprensa desde o anúncio da troca da presidência da Petrobras. O presidente Jairfez afagos nesta terça-feira (23/2) ao ministro da Economia, Paulo. Segundo o chefe do Executivo, o ‘Posto Ipiranga’ é um dos homens maisnasdofederal. A declaração ocorreu durante solenidade de lançamento da Agenda Prefeito + Brasil, no Palácio do Planalto. O mandatário relatou ainda que por ser o cuidador das, Guedes ‘tem, mas a todos tratou com muita’. O ministro não concede declarações à imprensa desde o anúncio da troca da presidência da Petrobras.









Pronampe





O chefe do Executivo reforçou que é necessário melhorar o cenário econômico para vencer a covid-10 e enalteceu o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). "Nós precisamos da economia para vencer a pandemia, sempre disse lá atrás que tínhamos dois problemas pela frente: o vírus e o desemprego. E, Paulo Guedes, muito bem assessorado, como no caso específico do Pronampe, pelo nosso senador Jorginho Mello de Santa Catarina, fez um dos mais brilhantes projetos numa situação que ninguém podia esperar, mas nós todos, como a vida é passageira, devíamos enfrentar", completou.





O presidente também comemorou a alta de 10% nas ações da Petrobras e alegou que não possui briga com a estatal. Mais cedo, Bolsonaro afirmou que tem muita coisa errada na Petrobras e que o novo indicado, o general Joaquim Silva e Luna, vai “dar um jeito lá”.