COVID-19: variante britânica já circula em MG e mais sete estados do Brasil

As amostras encontradas foram colhidas entre os dias 7 e 21 de janeiro (foto: Reprodução/Pixabay) estudo realizado no Brasil por pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais (ICB-UFMG), em parceria com a Rede Corona-Ômica BR-MCTI, com colaboração do Instituto Hermes Pardini e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), revelou, nesta terça-feira (23/02), a sequência de 25 genomas de SARS-CoV-2 que pertencem à variante do Reino Unido. Umrealizado no Brasil por pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais (), em parceria com a Rede Corona-Ômica BR-MCTI, com colaboração do Instituto Hermes Pardini e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), revelou, nesta terça-feira (23/02), a sequência de 25 genomas de SARS-CoV-2 que pertencem àdo Reino Unido.





As amostras encontradas foram colhidas entre os dias 7 e 21 de janeiro, por meio de seleção feita pelos pesquisadores a partir de um banco de dados com 740 mil exames disponibilizados pelo Hermes Pardini.









Em todas as 25 amostras foi vista uma característica molecular incomum, que foi considerada como falha na amplificação do gene S com detecção do gene N, no decorrer do exame.





De acordo com o professor Renato Santa de Aguiar, atuante na avaliação e análise dos resultados do estudo, “a falha na detecção do gene S não invalida o diagnóstico de COVID-19 e já foi descrito como consequência de deleções nas posições 69/70 da proteína de superfície ‘spike’ (a coroa do coronavírus)”.



Segundo ele, isso confirma as características da variante B.1.1.7 do Reino Unido nas amostras analisadas.





“Estudos científicos já sugerem que a linhagem B.1.1.7 é mais transmissível e nossas análises mostraram a sua detecção em estados que ainda não tinham essa confirmação”, disse o professor Renan Pedra, que também integra a equipe do ICB.

Em nota, a Rede Vírus informou que as análises continuarão sendo feitas ao longo da pandemia e que é de extrema importância a vigilância genômica, processo de acompanhar as variantes presentes no Brasil, bem como sua disseminação.









Equipe





Os profissionais responsáveis pelo estudo atuam tanto em Minas Gerais quanto no Rio de Janeiro. São eles:





Filipe Romero Rebello Moreira - pertence ao Departamento de Genética do Instituto de Biologia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Diego Menezes Bonfim - pertence ao Laboratório de Biologia Integrativa do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução, do ICB-UFMG

Danielle Alves Gomes Zauli - pertence ao Instituto Hermes Pardini, em Belo Horizonte

Joice do Prado Silva - pertence ao Instituto Hermes Pardini, em Belo Horizonte





Aline Brito de Lima - pertence ao Instituto Hermes Pardini, em Belo Horizonte

Frederico Scott Varella Malta - pertence ao Instituto Hermes Pardini, em Belo Horizonte

Alessandro Clayton de Souza Ferreira - pertence ao Instituto Hermes Pardini, em Belo Horizonte

Victor Cavalcanti Pardini - pertence ao Instituto Hermes Pardini, em Belo Horizonte

Daniel Costa Queiroz - pertence ao Laboratório de Biologia Integrativa do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução do ICB-UFMG

Rafael Marques de Souza - pertence ao Laboratório de Biologia Integrativa do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução do ICB-UFMG

Victor Emmanuel Viana Geddes - pertence ao Laboratório de Biologia Integrativa do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução do ICB-UFMG

Walyson Coelho Costa - pertence ao Laboratório de Biologia Integrativa do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução do ICB-UFMG

Wagner Carlos Santos Magalhães - pertence ao Laboratório de Biologia Integrativa do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução do ICB-UFMG

Rennan Garcias Moreira - pertence ao Centro de Laboratórios Multiusuários do ICB-UFMG

Carolina Moreira Voloch - pertence ao Departamento de Genética do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Renan Pedra de Souza - pertence ao Laboratório de Biologia Integrativa do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução do ICB-UFMG



