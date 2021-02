Destino turístico, Caldas Novas tem surto de COVID-19 no poder público

Prefeito de Caldas Novas, Kleber Marra está com COVID-19 (foto: Reprodução/Facebook) Caldas Novas (GO), Kléber Marra (Republicanos), dois vereadores, o diretor da procuradoria e o procurador do município foram diagnosticados com COVID-19 nessa segunda-feira (15/2). A prefeitura da cidade confirmou a informação. O prefeito de(GO),(Republicanos), dois vereadores, o diretor da procuradoria e o procurador do município foram diagnosticados comnessa segunda-feira (15/2). A prefeitura da cidade confirmou a informação.





A situação mais grave é do procurador Rodrigo Ribeiro, que está internado na UTI do Hospital do Rim, em Goiânia. Sua situação é estável.





Segundo a prefeitura, eles tiveram contato nos últimos dias. A explosão de casos levará o município a novas medidas nas repartições públicas para tentar frear a doença.









Outros casos confirmados foram do diretor da Superintendência Municipal de Trânsito, Richard Bonatelli, e dois assessores jurídicos da procuradoria. Outros cinco servidores apresentaram sintomas, nos últimos dias, e aguardam o resultados dos exames.





Caldas Novas é um dos destinos muito procurados por turistas durante o feriado de carnaval. Em 2020, mais de 100 mil pessoas passaram pela cidade para comemorar a data. A prefeitura, no entanto, não confirmou se o surto de COVID-19 foi uma consequência direto do feriado prolongado.



Explosão de casos em MG teve origem em Caldas Novas, dizem prefeitos





Algumas cidades de Minas alegaram explosão de casos da doença e colapso no sistema de saúde porque várias pessoas foram curtir o carnaval em Caldas Novas. As prefeituras de Coromandel e Monte Carmelo, no Alto Paranaíba, implantaram novas medidas para desafogar o sistema de saúde.





"Foi a virada do ano. Deu aquela sensação da falsa segurança, virou o ano e acabou a doença, o anúncio da vacina relaxou também, mas hoje não temos essa certeza. Então, foram as festas, foi mais nesse sentido. Estamos muito próximos de Caldas Novas, em Goiás, cidade que recebe muitas pessoas da região, então no fim do ano muitas pessoas foram para Caldas Novas, viajaram para outros lugares, e nós estávamos alertando", ressalta o prefeito de Monte Carmelo, Paulo Rocha (PSD).









"A Polícia Militar atuará, além da frente assistencial e de apoio técnico à gestão da crise na saúde local, em ações de preservação da ordem e garantia da lei, especialmente após a prefeitura decretar ‘quarentena’, apoiando o município com nossas guarnições e efetivo, orientando a população sobre a grave situação, auxiliando fiscalizações e, eventualmente, advertindo aqueles que insistirem em descumprir as medidas sanitárias”, informa o coronel Eugênio Valadares, diretor de Saúde da cidade.