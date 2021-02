Produtor gospel é apontado como novo affair da deputada Flordelis

Amigos de Flordelis e Allan dizem que romance teria ficado sério a partir do começo deste ano (foto: Reprodução/Instagram) deputada federal Flordelis dos Santos (PSD), um homem chamou a atenção de amigos e familiares. Isso porque, a presença do produtor Allan Soares, de 25 anos, gerou comentários de que ele seria o novo affair da parlamentar Nesta última sexta-feira (5/2), na festa de 60 anos dafederaldos Santos (PSD), um homem chamou a atenção de amigos e familiares. Isso porque, a presença do, de 25 anos, gerou comentários de que ele seria oda parlamentar acusada de ser a mandante do assassinato do ex-marido





13:39 - 01/12/2020 Testemunha diz que Flordelis fazia rituais de magia negra Durante a comemoração, Allan e Flordelis posaram juntos atrás da mesa do bolo. Já no domingo (7/2), o produtor também esteve presente no culto em homenagem ao aniversário da deputada. Ele estava sentado na primeira fila, onde tirou fotos e gravou vídeos, e, ao fim da celebração, deixou o local acompanhado de Flordelis.





Também evangélico, Allan trabalha como produtor artístico de cantores do segmento gospel. Ele e a parlamentar se conhecem há pelo menos três anos. Em agosto de 2018, Allan postou uma foto do encontro com a pastora e Anderson — ex-cônjuge da parlamentar — durante uma visita do então casal a Macaé, no Rio de Janeiro, cidade natal de Allan.





Desde que o nome da pastora foi parar no noticiário policial, o produtor sempre fez questão de defendê-la publicamente por meio das redes sociais. Os encontros entre os dois se tornaram mais frequentes nos últimos meses e amigos especulam que o romance teria ficado sério a partir do começo deste ano.