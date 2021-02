PM é preso acusado de efetuar disparo que matou menina de 5 anos

Ana Clara Machado brincava com o irmão quando foi atingida por um disparo, no Bairro de Badu (foto: Arquivo pessoal)

Ummilitar foi preso acusado de ter efetuado o disparo que matou umade cinco anos em, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nessa terça-feira (2/2). A prisão ocorreu após o PM prestar depoimento à Polícia Civil e apresentar contradições em relação a declarações dee à perícia realizada no local.Ana Clara Machado brincava com o irmão quando foi atingida por umna Estrada do Monan Pequeno, no Bairro de Badu. A Polícia Militar informou que, naquele momento, havia um confronto entre policiais do 12º BPM e criminosos da região.A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) abriu inquérito e recolheu osde PMs envolvidos na ação.Os agentes também fizeram diligências e ouviram testemunhas para apurar se de fato havia um confronto entre policiais e criminosos naquele momento.Os PMs envolvidos na ação foram ouvidos e, segundo a Polícia Civil, "houve a comprovação de contradições nas declarações dos policiais militares que, em cotejo com as declarações das demais testemunhas e da perícia realizada no local, resultaram na prisão em flagrante do policial militar que efetuou os disparos".A PM, por sua vez, informou que "instaurou procedimento apuratório interno para apurar as circunstâncias da ação".O policial militar que foi preso foi conduzido à Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói.Desde a virada do ano, quatro crianças foramno Grande Rio, sendo que duas acabaram morrendo.