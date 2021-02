Padre Júlio Lancelotti marreta pedras sob viaduto: 'Pedras da injustiça'

Padre Júlio usou uma marreta para tentar tirar as pedras sob o viaduto em São Paulo (foto: Reprodução redes sociais) Júlio Lancelotti, conhecido por seu trabalho social com moradores de rua e pessoas carentes, postou em sua conta no Twitter, nesta terça-feira (2/2), a seguinte mensagem: “Derrubando as pedras embaixo do viaduto a marretadas”. Em outra publicação ele disse: “Indignação diante da opressão. Marretada nas pedras da injustiça”. O padre, conhecido por seucom moradores de rua e pessoas carentes, postou em sua conta no Twitter, nesta terça-feira (2/2), a seguinte mensagem: “Derrubando as pedras embaixo do viaduto a marretadas”. Em outra publicação ele disse: “Indignação diante da opressão. Marretada nas pedras da injustiça”.

Derrubando as pedras embaixo do viaduto a marretadas pic.twitter.com/3qFeowBdL8 %u2014 JULIO LANCELLOTTI (@pejulio) February 2, 2021

Indignação diante da opressão. Marretada nas pedras da injustiça pic.twitter.com/kHLpXsOg0m %u2014 JULIO LANCELLOTTI (@pejulio) February 2, 2021





Segundo ele, foi um gesto de indignação pela atitude da Prefeitura de São Paulo que, na semana passada, instalou pedras pontiagudas embaixo de um viaduto no bairro do Tatuapé, Zona Leste da cidade, para evitar que moradores de rua colocassem colchões no local.





Após receber muitas críticas, a prefeitura informou ter exonerado o funcionário responsável pela obra e prometeu retirar as pedras.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz