Fake News: é falso o anúncio de curso técnico de jogo de bicho no Senai

Senai afirma que anúncio é falso e alertou os usuários sobre fake news que circulam pela internet (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) usou as redes sociais, nesta quarta-feira (03/02), para dar esclarecimentos sobre um possível curso de “jogo de bicho” oferecido em uma de suas unidades no Rio de Janeiro. Segundo a nota, a informação que está circulando pela internet se trata de fake news.

A polêmica começou nessa segunda-feira (1°/2) quando um perfil de memes, no Twitter, divulgou um anúncio de Curso Técnico em Jogo de Bicho, no Senai de Belford Roxo, no Rio de Janeiro.



Na legenda da publicação, o perfil agradece o Senai e diz que “hoje começa a busca por um sonho”. A imagem é estampada com a foto de Agostinho Carrara, personagem da série “A Grande Família'', da Rede Globo, conhecido por se envolver em jogos de bicho.





Veja o post:





HOJE COMEÇA A BUSCA POR UM SONHO, OBG @SENAInacional pic.twitter.com/eZNGxjHGia %u2014 Bad Vibes Memes (@BadVibesMemes) February 1, 2021







Nesta quarta, o perfil oficial do Senai no Twitter, divulgou uma nota sobre o caso. Confira:





%uD83D%uDCDC NOTA DE ESCLARECIMENTO:



O SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) vem a público para afirmar que é FALSA %uD83D%uDEAB a informação de que estamos promovendo um Curso Técnico de 1200h (semipresencial ou EaD) sobre JOGO DO BICHO.



Cuidado com as fake news! %u270B https://t.co/3tJTmK5bU4 %u2014 SENAI (@SENAInacional) February 3, 2021







O Senai ainda alertou os usuários sobre “os perfis falsos que tentam se passar pelo Senai Nacional copiando a imagem do perfil e da capa para enganar vocês. Fiquem atentos.”





O possível curso e a nota de esclarecimento feita pelo Senai viraram piada entre os usuários e renderam muitos comentários. Veja alguns:

a grade do primeiro semestre:

- Introdução a métodos numéricos

- interpretação de sonhos I

- teoria dos jogos aplicada

- operação de máquinas de aposta

- probabilidade e estatística

- zoologia I %u2014 A E R O L I T O S (@everton_bono) February 1, 2021

KKKKKKK esse curso a gente já tem bora só nós aprimorar ainda mais c esse lindo%u2728%u2728 %u2014 fabiana%uD83C%uDF77 (@fananataimraa) February 3, 2021

@momomotoca agora podemos viver a vida que sonhamos no Rj e com certificado ainda, Deus é bom. %u2014 Felps (@feluz9) February 3, 2021

QUERO A DEVOLUÇÃO DA MINHA TAXA DE MATRÍCULA!!!! %u2014 Bad Vibes Memes (@BadVibesMemes) February 3, 2021

Senai disponibiliza curso de como ganhar o coração dele%u2122 por EaD %u2014 palomina (@palominaaaa) February 3, 2021