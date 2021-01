Sleeping Giants e Awake Giants disputam atenção de marcas contra fake news

O caso em que as empresas se enfrentaram nessa terça-feira (06/01) envolveu o banco Itaú Personnalite. A, grupo conhecido por defender pautas consideradas mais "progressistas", enviou uma mensagem no Twitter da empresa afirmando que o banco estava patrocinando o vídeo de um canal no Youtube que “propaga discurso de ódio e fake news”. No caso, o perfil estava se referindo ao “Terça Livre TV”, que tem mais de um milhão de inscritos.