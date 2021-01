Especialistas combatem fake news sobre a CoronaVac nas redes sociais

'Nesse momento de fake news e de mentiras, a gente tem que ter uma estrutura de comunicação muito potente, coisa que está faltando no Brasil' - Unaí Tupinambás, infectologista (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 30/12/2020)



Após a divulgação da taxa de eficácia global da CoronaVac, por parte do Instituto Butantan, uma onda de desinformação tomou conta das redes sociais. Em várias postagens, usuários colocaram em xeque a importância da vacina contra a COVID-19, desenvolvida pelo laboratório Sinovac Biotech, da China, que, no Brasil, tem parceria com a instituição do governo de São Paulo. Infectologistas preocupados com as fake news esclarecem que os resultados do imunizante são positivos e alertam os internautas para buscarem informação qualificada sobre a vacina.

Para o infectologista e membro do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 de Belo Horizonte, Unaí Tupinambás, é preciso reforçar as estruturas de comunicação para que a informação da eficácia seja levada corretamente ao público. Para o especialista, o problema precisa ser corrigido no Brasil.

“A gente não vai acabar com a pandemia só com vacina. O ebola, na África, teve várias questões com comunicação, consciências sociais. Agora, nesse momento de fake news e de mentiras, a gente tem que ter uma estrutura de comunicação muito potente, coisa que está faltando no Brasil”, pontuou Unaí.

O infectologista acredita que a apresentação dos dados de eficácia da CoronaVac poderia ter sido melhor elaborada, mas ressalta que a vacina pode aliviar o sistema de saúde que, em Belo Horizonte, por exemplo, está pressionado, com margem de ocupação de leitos de terapia intensiva acima dos 85%.

“A vacina é sensacional, é tudo de bom. Pode acabar de pressionar o sistema de saúde e pode abrir as cidades. Não estaremos preocupados com leitos de terapia intensiva mais. De uma hora para outra, quando vacinarmos a população mais vulnerável, essa demanda que está entre 86% e 87% de ocupação de leitos de terapia intensiva, cai para zero em 30 dias, algo assim”, afirmou.

Quem também acredita que houve ruído na comunicação durante a apresentação dos dados de eficácia da CoronaVac foi José Antônio Lima, editor-assistente do Projeto Comprova. Para o jornalista, o fato de os números terem sido divulgados separadamente atrapalhou a interpretação da população, uma vez que, em um primeiro momento, percentuais superiores para diferentes casos foram mostrados pelo Instituto Butantan e pelo governo de São Paulo.

“Se desde o início a gente já tivesse esse dado de 50% que foi divulgado hoje, contemplando os outros dados de 78% (de eficácia) para casos de internação e o outro (de 100% de eficácia) para casos mais graves, o impacto teria sido mais positivo. A transparência é essencial para o serviço público”, concluiu.

Série de tuítes feitos, ontem, pelo epidemiologista Márcio Bittencourt sobre os resultados dos testes com a CoronaVac apresentando pelo Instituto Butantan viralizou nas redes sociais. Nas postagens, o médico explica os níveis de eficácia do imunizante e garante que eles são “muito bons”. Destaca também a vacina como um “espetáculo”.

Segundo o epidemiologista, a CoronaVac “passou na prova”. “A próxima pergunta é se a vacina é segura. Sim, a Coronavac é”, afirmou. Bittencourt também deu explicações sobre a fase 3 dos estudos que comprovaram a eficácia de 50,38%. “Como já foi dito, muitas vezes, a COVID-19 é só uma gripinha, às vezes ela é uma gripona e às vezes ela mata. Por isso, criamos uma classificação de gravidade em 10 níveis que podem ser agrupados em leve, moderado e grave”, explica. *Estagiária sob a supervisão da subeditora Marta Vieira