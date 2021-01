Após pane, Portal da Transparência roda com lentidão que impede consultas

Após polêmica do leite condensado, plataformas de prestação de compras do governo federal, como o Portal da Transparência e o Painel de Compras, seguem com funcionamento lento (foto: Portal da Transparência/Reprodução) Portal da Transparência, plataforma de prestação de compras do governo federal, funciona com lentidão desde as 9h desta quarta-feira (27/1), o que inviabiliza boa parte das consultas. O mesmo ocorre com o Painel de Compras do Ministério da Economia. Após mais de 10 horas de indisponibilidade , o, plataforma de prestação de compras do governo federal, funciona comdesde as 9h desta quarta-feira (27/1), o que inviabiliza boa parte das. O mesmo ocorre com o Painel de Compras do Ministério da Economia.









Controladoria-Geral da União (CGU) informou nesta tarde que a falha é provocada pelo alto volume de acessos. Questionada pela reportagem, a(CGU) informou nesta tarde que a falha é provocada pelo alto volume de O mesmo motivo foi citado pelo órgão pela manhã para justificar a indisponibilidade apresentada pelos ambientes virtuais.





Segundo a CGU, a instabilidade que fez com que os sites caíssem foi corrigida, mas eles permanecem "com alto volume de acessos, o que pode ocasionar lentidão em algumas consultas".



A instituição não mencionou previsões para normalização do serviço, ou se há técnicos trabalhando para ampliar a capacidade de visitas aos sites.





Leite condensado

goma de mascar, além de R$ 32,7 milhões em pizza e refrigerante. As plataformas começaram a falhar na noite dessa terça-feira (26/1), após a divulgação de gastos do Executivo com alimentos pelo jornal Metrópoles. Um levantamento feito pelo veículo apontou que, em 2020, o governo gastou R$ 15 milhões em leite condensado, R$ 2,2 milhões em, além de R$ 32,7 milhões eme refrigerante.





A lista de iguarias consumidas pelos órgãos do executivo inclui ainda geleia de mocotó, vinhos, picolé, pão de queijo, bombom, chantilly e sagu.



Com cada um desses itens, a União gastou mais de R$ 1 milhão.





A quantia empenhada na aquisição de alimentos ao longo de 2020 foi de R$ 1,8 bilhão, alta de 20% em relação a 2019.