COVID-19: confira como foi feita a divisão das doses da vacina por estados

As primeiras doses das vacinas contra a COVID-19 começaram a ser distribuídas para os estados na manhã desta segunda-feira (18/1) (foto: Governo de SP/Divulgação) vacina contra COVID-19 desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac Biotech. Segundo o órgão, a divisão das unidades do imunizante leva em conta a população de cada um dos estados da federação. O Ministério da Saúde começou, na manhã desta segunda-feira (18/1), a distribuição para os estados das doses da CoronaVac contradesenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac Biotech. Segundo o órgão, adas unidades do imunizante leva em conta ade cada um dos estados da federação.









No galpão logístico do Ministério da Saúde no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, o ministro Eduardo Pazuello, detalhou a distribuição de 4,5 milhões de doses para os estados, divididas de acordo com a população de cada um deles. Já as outras 1,5 milhão de doses, proporção que pertence a São Paulo, ficaram no estado e já começaram a ser aplicadas na população definida para ser imunizada nesta primeira fase da campanha.





De acordo com o órgão, as vacinas devem chegar aos estados por aviões e uma frota de 100 caminhões com áreas de carga refrigeradas, sistema de rastreamento e bloqueio via satélite. O transporte aéreo será feito pela Força Aérea Brasileira (FAB) e pelas companhias aéreas Azul, Gol, Latam e Voepass.





Ao todo, as 6 milhões de doses permitem a vacinação de 3 milhões de pessoas, já que cada uma precisa receber duas doses do imunizante.





Distribuição por estado





Como a divisão das doses leva em consideração a população de cada unidade da federação, São Paulo, que é o estado mais populoso, ficará com 1.357.040 doses, seguido por Minas Gerais com 577.680 e Rio de Janeiro com 488.320 doses. A região sudeste é a que mais vai receber doses da vacina, ao todo serão 2.524.360 unidades.





Já os estados que vão receber menos doses estão na região norte do país: Amapá com 31.000, Acre com 40.760 e Tocantins com 44.000 unidades. Porém, a região que vai receber a menor quantidade de doses é a Centro-Oeste, no total serão 574.160 unidades da vacina.





Idosos





Também está na Região Sudeste o maior número de pessoas com 60 anos ou mais. São Paulo é o estado com a maior população deste público-alvo, nessa primeira etapa de imunização. São 42.604 idosos, depois vem Minas Gerais, com 38.578 e Rio de Janeiro com 10.892 pessoas nessa faixa etária.





Os estados do Norte do país, mais uma vez, são os que têm menos pessoas com 60 anos ou mais. O Amapá possui apenas 76 pessoas nessa faixa etária, seguido por Roraima com 100 e Rondônia com 140.





Pessoas com deficiência





Em relação às pessoas com deficiência, os três estados do sudeste mais uma vez lideram. São 1.357 em São Paulo, 1.160 em Minas Gerais e 783 no Rio de Janeiro. Já cinco estados da região norte não possuem nenhuma pessoa nesta situação: Rondônia, Acre, Roraima, Amapá e Tocantins.





População indígena





Quanto à população indígena vivendo em terras indígenas, a situação se altera. O Amazonas é o estado com maior número de indígenas, são 101.156, seguido por Mato Grosso do Sul, com 46.180 e Roraima com 36.834. Já os estados com menor número de indígenas em seu território são o Rio Grande do Norte, que não possui nenhum, o Piauí com 21 e o Distrito Federal com 95.





Trabalhadores da Saúde





Em relação aos trabalhadores da saúde, novamente, são três estados do sudeste que apresentam o maior número de profissionais. São Paulo lidera com 598.518, seguido por Minas Gerais com 227.472 e Rio de Janeiro com 220.495 pessoas nesta área. E os três estados da região norte são os que possuem menor número destes profissionais. Roraima tem 4.833, o Acre 6.343 e o Amapá 7.057 trabalhadores da saúde.





Os números de Minas





O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que a população de Minas Gerais hoje passe dos 21 milhões de habitantes. Desse total, 3,7 milhões têm 60 anos ou mais. Ainda segundo o levantamento, 453 mil idosos vivem em Belo Horizonte. Os dados da população indígena ainda são do Censo de 2010: 31,6 mil pessoas. Já na área da saúde, o número de médicos atuando em Minas Gerais é de 56 mil.





O Estado de Minas fez um levantamento para estimar quantos mineiros estão nos grupos a serem os primeiros imunizados no estado. A grosso modo, pode-se afirmar que o governo do estado precisará de, ao menos, 4,2 milhões de doses para vacinar essa população prioritária uma única vez, lembrando que são necessárias duas doses para uma imunização segura. Nessa primeira distribuição, o estado vai receber 577.680 doses para imunizar idosos, pessoas com deficiência, indígenas e profissionais da saúde.





Veja como fica a distribuição de doses por estado:





Região Norte





Acre - 40.760

Amapá - 31.000

Amazonas - 282.320

Pará - 173.240

Rondônia - 49.400

Roraima - 87.720

Tocantins - 44.000

Total da região - 708.440





Região Nordeste





Alagoas - 87.760

Bahia - 376.600

Ceará - 229.200

Maranhão - 164.240

Paraíba - 114.880

Pernambuco - 270.960

Piauí - 61.200

Rio Grande do Norte - 82.440

Sergipe - 48.880

Total da região - 1.436.160





Região Sudeste





Espírito Santo - 101.320

Minas Gerais - 577.680

Rio de Janeiro - 488.320

São Paulo - 1.357.040

Total da região - 2.524.360





Região Sul





Paraná - 265.600

Rio Grande do Sul - 341.800

Santa Catarina - 144.040

Total da região - 751.440





Região Centro-Oeste





Distrito Federal - 106.160

Goiás - 183.080

Mato Grosso - 126.160

Mato Grosso do Sul - 158.760

Total da região - 574.160

