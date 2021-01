Ministério confunde autoridades e só DF e dois estados recebem vacinas

Ministério da Saúde mudou os horários de vários voos que levariam as vacinas para os estados (foto: Miguel Schincariol/AFP) Ministério da Saúde mudou os horários de vários voos que levariam as vacinas para os estados, o que atrasou a chegada delas. Pela última atualização feita pelo órgão, há unidades da federação que só receberão os imunizantes na noite desta segunda-feira (18/1). Os atrasos comprometem o início da vacinação, que segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, começaria às 17h. Até o momento, somente o Distrito Federal e mais dois estados receberam as doses. damudou os horários de vários voos que levariam aspara os, o que atrasou a chegada delas. Pela última atualização feita pelo órgão, há unidades da federação que só receberão os imunizantes na noite desta segunda-feira (18/1). Os atrasos comprometem o início da, que segundo o ministro da Saúde, Eduardo, começaria às 17h. Até o momento, somente o Distrito Federal e mais dois estados receberam as doses.





LEIA MAIS 14:37 - 18/01/2021 Lewandowski intima Pazuello a apresentar atualização de plano de vacinação

16:02 - 18/01/2021 Guia da vacinação: o que você precisa saber sobre a campanha de imunização No caso do Rio de Janeiro, a previsão de chegada dos imunizantes é só para a madrugada desta terça-feira (19/1). No planejamento inicial, os imunizantes estariam na capital fluminense às 13h desta segunda. Depois de negociações, uma parte das doses chegará ainda hoje ao Rio, em um voo fretado pelo estado, e as outras, só na manhã de terça-feira.





De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Sergipe, os técnicos aguardavam a chegada das vacinas para as 12h. Porém, por problemas de logística, os imunizantes só devem chegar até o fim do dia. Bahia e Tocantins que também tinham previsão para receber as vacinas pela manhã, agora só estão previstos para receber a noite.





Outros três estados, segundo a Folha de S. Paulo, seguem sem previsão de receber os imunizantes: Rio Grande do Norte, Paraná e Alagoas. Procurado, o Ministério da Saúde ainda não se pronunciou.





A distribuição das vacinas começou na manhã desta segunda-feira. A logística envolve aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) e de companhias aéreas, que farão o transporte gratuitamente. Além disso, também serão usados caminhões refrigerados.





Onde já há vacinas

As 106 mil doses destinadas ao DF chegaram em um avião da FAB, por volta das 15h, na Base Aérea de Brasília.





Em Santa Catarina, as doses chegaram no fim da manhã também transportadas por um avião da FAB. Para o estado, foram destinadas 144 mil doses.





Ao todo, estão sendo distribuídas entre os estados 4.636.936 doses da Coronavac, vacina da Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. A autorização de uso emergencial do imunizante foi dada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) neste domingo (17/1). Outras 1.357.640 doses já estão sendo distribuídas entre os municípios de São Paulo, onde foram produzidas originalmente.