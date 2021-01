Farmacêutica faz pedido à Anvisa para uso emergencial da vacina Sputnik V

Segundo a Anvisa, o processo ainda está em andamento (foto: NELSON ALMEIDA / AFP ) uso emergencial no Brasil de 10 milhões de doses da vacina Sputnik V, de origem russa. A farmacêutica União Química informou, nesta sexta-feira (15), que, em conjunto com o Fundo Russo de Investimento Direto, protocolou na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), pedido dede doses da vacina Sputnik V, de origem russa.

Conforme a nota da União Química, as 10 milhões de doses estarão disponíveis para o Brasil até o final do primeiro trimestre de 2021.

O pedido para estudos em humanos da vacina no país foi feito pela União Química à Anvisa em 29 de dezembro de 2020.

A agência informou que, para o pedido de uso emergencial, a vacina precisa estar em estudo fase três no país.

As empresas que desenvolvem a Sputnik entraram com pedido de anuência de estudo no Brasil.

Segundo a Anvisa, o processo ainda está em andamento e aguarda a complementação de informações para que a análise seja concluída.