Morre, aos 73 anos, o pediatra e toxicologista da USP Anthony Wong

Ele também propagou informações falsas sobre vacinas (foto: Youtube/Jovem Pan/Reprodução) O pediatra, toxicologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo Anthony Wong morreu nesta sexta-feira, 15, em São Paulo, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Especialista renomado, com quase 50 anos de carreira, Wong se envolveu em polêmicas durante a pandemia por defender o uso de hidroxicloroquina para COVID- medicamento que já se mostrou ineficaz contra a doença - e criticar o isolamento social. Ele também propagou informações falsas sobre vacinas.

Formado pela Universidade de São Paulo em 1972, ele atuava desde 1976 como médico-chefe do Centro de Assistência Toxicológica (Ceatox) do Instituto da Criança e do Adolescente, vinculado ao Hospital das Clínicas da FMUSP.

O HC divulgou nota na noite desta sexta lamentando "profundamente" o falecimento e prestando solidariedade aos familiares e amigos do médico.