Bolsonaro sobre vacina: Tem que ser certificada; não sabemos efeitos colaterais

Bolsonaro já afirmou que não tomará imunizante contra a COVID-19 (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer nesta terça-feira (12/01) que o. Em conversa com apoiadores, ele se queixou mais uma vez do fato de os laboratórios farmacêuticos não se responsabilizarem por efeitos adversos."A questão da vacina,do mundo. Tem que passar pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tem os protocolos", disse para um grupo de simpatizantes na saída do Palácio da Alvorada nesta manhã., tem demonstrado resistência às vacinas justificando que estas são de uso experimental. "A gente não sabe o efeito colateral e os laboratórios até o momento não se responsabilizam por efeitos colaterais, se tiver um problema sério aí é problema teu, não é do laboratório que produziu aquela vacina", afirmou.Na conversa com apoiadores, o chefe do Executivo comentou também sobre a situação do Amazonas, que vive nova alta de casos e mortes por conta da COVID-19. Segundo o presidente, a situação na capital do Estado estava um "caos" e, por isso, pediu que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, estivesse ontem lá.O presidente atribuiu a situação crítica do Estado à falta de um tratamento precoce. "Mandamos ontem o nosso ministro da Saúde para lá (Manaus). Estava um caos. Não faziam o tratamento precoce. Aumentou assustadoramente o número de mortes", citou. Ele disse ainda que Pazuello já teria "interferido" para resolver a situação.