Foto da apresentadora Renata Vasconcellos sem máscara é de 2013

Uma foto compartilhada centenas de vezes nas redes sociais no início de 2021 questiona o fato da apresentadora Renata Vasconcellos, do Jornal Nacional, da TV Globo, ter passado o ano novo fora enquanto “pregava o ‘fique em casa’” devido à pandemia de covid-19. Mas a imagem que ilustra as postagens, na qual as quatro mulheres vistas não usam máscara, é de 2013, mais de seis anos antes da detecção do novo coronavírus.

Na imagem é possível identificar, da esquerda para a direita: a apresentadora Renata Vasconcellos, as atrizes Bruna Linzmeyer e Gabriela Duarte e a também apresentadora Patrícia Poeta.

Mas uma busca reversa pela imagem viralizada no Google mostra que ela é anterior à detecção do novo coronavírus, ocorrida em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China.

Sob o título “A festa é sua: Elenco grava vinheta de fim de ano da Globo”, uma galeria de fotos publicada no site do Jornal O Globo com data de 20 de novembro de 2013 contém entre suas imagens a fotografia de Vasconcellos.

Uma pesquisa pelos termos “vinheta + fim de ano + Globo + 2013” levou a dois vídeos (1, 2) publicados no YouTube em 2013 nos quais é possível identificar a apresentadora do Jornal Nacional vista nas imagens viralizadas junto às mesmas três mulheres: Bruna Linzmeyer, Gabriela Duarte e Patrícia Poeta, todas usando as mesmas roupas que na fotografia e com o mesmo fundo das imagens. Além disso, o fundo da cena é o mesmo visto nas gravações.

Em 26 de fevereiro de 2020, o Brasil confirmou o primeiro caso do novo coronavírus, que também se tornou o primeiro caso da doença na América Latina. Passados quase 11 meses desde essa notificação, o país já registra mais de 8,1 milhões de pessoas infectadas pela covid-19 e mais de 203 mil vítimas.

Conflitos entre Bolsonaro e a imprensa

As acusações contra Vasconcellos são feitas em meio a um embate entre a emissora que transmite o Jornal Nacional e o presidente Jair Bolsonaro, intensificado desde que o Brasil detectou casos de covid-19.

Em junho de 2020, os dados do Ministério da Saúde sobre novos casos e vítimas do novo coronavírus, que eram divulgados às 19h, começaram a sair mais tarde. Quando questionado, o presidente Bolsonaro afirmou: “Não vamos correr às 6 da tarde para atender a Globo, a ‘TV Funerária’”.

Sobre esse mesmo caso, o presidente ainda declarou: “Acabou matéria do Jornal Nacional”, transmitido nacionalmente por volta das 20h (do horário de Brasília).

Em agosto do mesmo ano, quando o país atingiu a marca de 100 mil vítimas pela covid-19, o Jornal Nacional iniciou a transmissão relembrando algumas das polêmicas falas de Bolsonaro e fazendo críticas à gestão da pandemia pelo governo.

Em resposta, o presidente assinalou que “de forma covarde e desrespeitosa aos 100.000 brasileiros mortos, essa TV [Globo] festejou essa data no dia de ontem, como uma verdadeira final da Copa do Mundo, culpando o Presidente da República por todos os óbitos”.

O Checamos já verificou publicações que afirmavam que a jornalista Maria Júlia Coutinho, também do Grupo Globo, passeava em uma praia sem usar máscara em meio à pandemia.

Um conteúdo semelhante também foi checado pelas equipes da Agência Lupa e do Fato ou Fake.

Em resumo, é falso que a fotografia que mostra a apresentadora do Jornal Nacional Renata Vasconcellos junto a outras mulheres, todas sem máscara, seja atual. Apesar do que afirmam as publicações, a imagem data de novembro de 2013, mais de seis anos antes da detecção do novo coronavírus, quando foi gravada a vinheta de final de ano da Rede Globo.