Brasil tem a maior média de mortes por COVID desde a 2ª quinzena de agosto

Familiares se despedem das vítimas em Manaus (foto: Michael Dantas/AFP)

O Brasil registrou neste sábado (9/01),depor, a maior desde a segunda quinzena de agosto. O cálculo é feito com base em dados dos últimos sete dias para corrigir distorções provocadas por variações em registros. Já nas últimas 24 horas, foram notificados 59.750 novos casos e 1.115 óbitos pelo novo coronavírus. Com isso, o país atinge o total de 8.075.670 diagnósticos e 202.657 mortes desde o iníciodaOs dados são reunidos pelo consórcio de veículos de comunicação a partir dos registros das secretarias estaduais de Saúde. O consórcio é formado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL.A alta média móvel de mortes foi influenciada por dados do Paraná. Nesta semana, o estado revisou registros de COVID e acrescentou 31.425 casos e 377 óbitos retroativos à contagem.Já o balanço do Ministério da Saúde aponta que 7.144.4011 pessoas se recuperaram da doença em meio a 8.075.998 casos confirmados. Os dados da pasta diferem dos registros do consórcio em razão da metodologia de coleta. A pasta aponta, ainda, um total de 202.631 mortes. Destas, 1.171 foram registrados nas últimas 24 hora.