Jovem esfaqueia namorada, grava crime e posta nas redes

(foto: Reprodução/material cedido ao Correio ) Uma mulher gravou e postou nas redes sociais um vídeo em que esfaqueia a companheira. A filmagem mostra a suspeita com duas facas em mãos golpeando a vítima diversas vezes. A reportagem obteve acesso às imagens, mas, pela extrema violência, optou por não reproduzir o material. O caso, que teria ocorrido em Ceilândia, é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher 2 (Deam 2).









Na filmagem, a acusada aparece posicionando o celular em frente à cama do casal, que já está ensanguentada. Com as facas, a jovem parte para cima da vítima, que tenta se defender com as mãos. A mulher a esfaqueia no pescoço e nas pernas.





A suspeita publicou o vídeo nas redes sociais, nas quais utiliza nome falso, conforme apurado pela reportagem. Após ampla repercussão, a agressora deletou as imagens. O material chegou, inicialmente, para apuração na 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia). Mas, por se tratar de um crime de violência contra mulher, passou a ser investigado pela Deam 2.





Policiais civis já identificaram a acusada do crime, a qual não teve a identidade revelada. Os agentes tentam identificar e chegar até a vítima, que não denunciou o crime. Entretanto, por se tratar de um delito contra a vida, não é necessário que a mulher faça uma ocorrência contra a agressora.