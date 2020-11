Em terreiro, pai de santo esfaqueia adolescente e culpa pombagira

(foto: Luis Nova/Esp. CB/D.A Press) influência de uma entidade conhecida como Pombagira Sete Rosas. O caso foi registrado neste domingo (22) por volta das 17h30. Um pai de santo foi preso por esfaquear um adolescente em Samambaia, no Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o homem alegou estar sobde uma entidade conhecida como Pombagira Sete Rosas. O caso foi registrado neste domingo (22) por volta das 17h30.









Como pedido, a mulher retornou, no domingo (22/11), e o pai de santo, supostamente incorporando a entidade, indicou um menino de 15 anos como o autor do 'trabalho'. Ao ser confrontado, o adolescente negou, pediu provas e os dois começaram a discutir.





Com a afronta, o pai de santo teria se irritado, sacado uma faca e partido para cima do menino. Durante a briga, o religioso acertou o pescoço da vítima. A sogra do adolescente, que estava presente no local, interferiu para afastar os dois. A Polícia Militar foi chamada e o pai de santo preso em flagrante.





O suspeitoe outro integrante do centro, que teria fornecido a faca ao pai de santo, foram levados para a 26ªDP (Samambaia Norte). O pai de santo foi autuado por tentativa de homicídio e preso em flagrante.





Segundo fontes policiais, o menino não corre risco de vida e não precisou ser internado em nenhum hospital, pois o corte teria sido superficial.