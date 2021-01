Eduardo Pazuello informou que existe um acordo para incorporar a tecnologia da AstraZeneca e produzir a vacina no Brasil (foto: Tv Brasil/Reprodução) vacinas produzidas em todo o mundo, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (07/01) que "ou fabrica (vacinas) no Brasil ou não tem vacina”. Isso porque, segundo ele, imunizantes importados demoram mais a chegar e tem o valor muito alto. Ao comparar os preços dasproduzidas em todo o mundo, oafirmou em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (07/01) que "ou fabrica (vacinas) noou não tem vacina”. Isso porque, segundo ele, imunizantes importados demoram mais a chegar e tem o valor muito alto.









O ministro revelou o motivo de o Brasil ter optado pela pela vacina da farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. De acordo com ele, existe um acordo para incorporar a tecnologia e produzir o medicamento no Brasil.





"Há seis meses, optamos pela melhor vacina à época, o melhor negócio. Fizemos uma encomenda tecnológica à AstraZeneca, com uma medida provisória de R$ 1,9 bilhão para, com R$ 600 milhões, fazermos o investimento necessário de produção", explicou Pazuello.



"Com a tecnologia incorporada até julho de 2021, passaremos a produzir por mês 20 milhões de doses totalmente brasileiras com a estrutura da Fiocruz”, contou.

"Isso vai permitir que o Brasil seja autossuficiente, com um contrato de R$ 1,9 bilhão ao custo de US$ 3,75 a dose. São recursos do erário, esse foi o melhor negócio que a gente podia fazer.”





Na tarde de quarta-feira (06/01) Pazuello disse que o Brasil já tem 254 milhões de doses da vacina da AstraZeneca asseguradas pela parceria entre a Fiocruz, vinculada ao Ministério da Saúde, e a farmacêutica.