Mega da Virada: site da Caixa tem lentidão e app sai do ar

Mega da Virada pode pagar o maior prêmio da história: R$ 320 milhões (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Loterias da Caixa continua apresentando instabilidade nesta quinta-feira (31/12), horas antes do sorteio da Mega da Virada. O problema ocorre desde terça-feira. O site dascontinua apresentandoe nesta quinta-feira (31/12), horas antes do sorteio da





Além disso, o app está sem funcionar e exibe a mensagem de erro "o aplicativo está temporariamente indisponível" tanto no Android como no iPhone.

A lentidão e falha no aplicativo gerou reclamações nas redes sociais - alguns clientes afirmaram que o valor da aposta foi debitado, mas não receberam o comprovante do jogo.





@Caixa @megasena como vocês querem que apostem se o sistema online de vocês não funciona ? da para arrumar ? %u2014 Ricardo Tosin (@CYBORGAO) December 31, 2020

Não é para eu ficar rico mesmo... Tento jogar na #megasena e o site fora do ar! @Caixa vc é culpada da minha pobreza! %uD83D%uDE01%uD83D%uDE01 pic.twitter.com/uAdwWqDi5N %u2014 Cristiano Zart (@CristianoZart) December 31, 2020

queria tanto ganhar os 300 milhões da mega da virada porém nem joguei mas com fé q a vitória vem — luscas (@luscas) December 31, 2020

Alô @Caixa ! Tentando fazer minha aposta a uma hora e só retorna falha na comunicação com o computador central pic.twitter.com/gkFxnA7CdH — Luan Baroni (@luanbaroni) December 31, 2020







A assessoria de imprensa da Caixa ainda não se pronunciou nesta quinta-feira.





Ontem (30/12), informou que a instabilidade aconteceu porque o volume de apostas foi superior ao verificado normalmente.





Prêmio histórico





O sorteio da Mega da Virada desta noite pode pagar o maior prêmio da história da loteria, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Nesta tarde de quinta-feira, o banco atualizou o valor do prêmio que pode chegar a R$ 320 milhões. O maior prêmio pago até hoje é de R$ 306,7 milhões, na Mega da virada de 2017.





As apostas para a Mega da Virada ainda podem ser feitas até as 17h (no horário de Brasília), desta quinta-feira, nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA e pelo app Loterias CAIXA. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50. O sorteio ocorrerá logo depois, às 20 horas.