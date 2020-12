Já apostou na Mega da Virada? Lotéricas estão lotadas, mas ainda dá tempo

Fila em lotérica no bairro Paraíso, em Belo Horizonte (foto: Edesio Ferreira/E.M/D.A Press) lotéricas em todo país estão cheias de apostadores esperançosos. A 12ª edição do concurso será sorteada na noite do dia 31/12, em São Paulo, às 20h. Este ano, o prêmio será o 4º maior da história, estimado em R$ 300 milhões. Casasem todo país estão cheias deesperançosos. A 12ª edição do concurso será sorteada na noite do dia 31/12, em São Paulo, às 20h. Este ano, o prêmio será o 4º maior da história, estimado em R$ 300 milhões.









A possibilidade de apostar pela internet faz alguns jogadores preferirem apenas esta modalidade, como Ernane Martins de Freitas. Ele participa de um bolão com cerca de 60 pessoas e acredita que apostar online é mais seguro, pois evita 'dinheiro na mão', ainda mais num bolão grande como esse.





Apesar disso, muitos apostadores preferem o modo tradicional e vão à lotérica para fazer as apostas. Antônio de Souza Gomes é aposentado, tem 65 anos e há 40 faz apostas em loterias. Ele joga na Mega da Virada desde a 1ª edição, em 2009.





Além de jogar sozinho, ainda participa de bolões todos os anos e já teve sucesso algumas vezes. "Todo ano faço bolões e jogo sozinho. Uma vez fiz uma quadra da Quina e já fizemos duas quadras no bolão da Sena", diz.





Todos os anos, os dias 30 e 31 de dezembro são os que mais recebem apostas. Este ano, mesmo que o concurso esteja aberto desde 16 de novembro, não será diferente. Para Antônio, hoje (30/12) e amanhã terá fila nas principais lotéricas de Belo Horizonte. "As pessoas gostam de deixar para última hora", completou.





Apostadores fazem fila em lotérica no Centro de Belo Horizonte (foto: Edesio Ferreira/E.M/D.A Press)



As loterias são marcadas, também, pela superstição. Há quem não revele seus números para 'não gorar'. Mas esse não é o caso de uma bióloga, de 32 anos, que faz um bolão com a família todos os anos e cada um fala seus 'números da sorte' ou jogam no modo 'Surpresinha', em que o sistema da Caixa Econômica gera números para os apostadores.





Segundo ela, que preferiu não se identificar, é ótimo ter a família toda no bolão, para não ter problema de divisão quando o prêmio sair. "Sempre tem bolão na família, com 18 pessoas participando! Bom que se ganhar, não dá problema pra ninguém, porque o prêmio está dividido", disse.





A esperança de vencer move todos os apostadores, que fazem muitos planos para entrar o ano com o 'pé direito'. Mas atenção aos prazos e dicas da Mega Sena da Virada:





1- As apostas podem ser feitas até dia 31/12 às 17h;





2- O sorteio acontece dia 31/12 às 20h;





3- Os vencedores devem comparecer à uma lotérica ou agencia da Caixa Econômica para retirar o prêmio;





4- Quem ganhar, tem até 90 dias após o sorteio para realizar retirada. Depois desse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional, para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES);





5- O prêmio não acumula. Se não houver vencedores na 1ª faixa, de seis dezenas, o prêmio vai para acertadores de cinco dezenas. Se ainda assim não tiverem acertos, o prêmio é dividido entre os vencedores de quatro dezenas.



*estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra