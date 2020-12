É hoje! Mega Sena da Virada sorteia R$ 300 milhões

O prêmio de R$ 300 milhões é o quarto maior prêmio desde a estreia do concurso especial, em 2008 (foto: Reprodução/Agência Brasil) 4º maior prêmio da história da Mega Sena da Virada, estimado em R$ 300 milhões, será sorteado na noite desta quinta-feira (31/12). Os apostadores acumulam esperanças para a 12ª edição do concurso especial e têm até às 17h para realizarem as apostas em qualquer casa lotérica do país. Uma aposta simples, com seis números custa R$ 4,50 e a máxima, com 15 números, é R$ 22.522,50. da história da Mega Sena da Virada, estimado em, será sorteado na noite desta quinta-feira (31/12). Os apostadores acumulam esperanças para a 12ª edição do concurso especial e têmpara realizarem as apostas em qualquer casa lotérica do país. Uma aposta simples, com seis números custa R$ 4,50 e a máxima, com 15 números, é R$ 22.522,50.









O professor aposentado Valdecir Antônio dos Santos, de 63 anos, fez questão de sair de casa para apostar na Mega da Virada e está muito confiante. “Sai só pra jogar. Jogo todo ano e não seria nesse ano que deixaria de apostar.” Ele ainda brincou que não gosta dessas “coisas digitais” e que prefere jogar no papel. “Sou da geração que gosta do tradicional, do papel. Não confio muito nessas tecnologias, ainda mais em uma aposta tão grande como essa da virada”, disse.



Para quem prefere praticidade e não quer enfrentar filas nas lotéricas, é possível fazer sua aposta de forma online, através do portal Loterias Online ( Para quem preferee não quer enfrentar filas nas lotéricas, é possível fazer sua aposta de forma, através do portal Loterias Online ( www.loteriasonline.caixa.gov.br ) e pelo app Loterias Caixa, disponível nas plataformas Android e iOS. Os clientes da Caixa podem fazer suas apostas pelo Internet Banking Caixa.





Para apostar pela internet, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um cadastro. O cliente escolhe os números, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no Portal é de R$ 30,00 e máximo de R$ 945,00 por dia.





Além das apostas simples, um outro método bem comum escolhido pelos apostadores são os bolões. Visto como uma chance maior de levar o prêmio, muitos formam grupos na família, no trabalho, na faculdade e apostam.





O preço mínimo de apostas no bolão para os concursos da Mega-Sena é de R$ 10,00 e cada cota deve ser de, pelo menos, R$ 5,00. É possível realizar um bolão de, no mínimo, duas e no máximo 100 cotas.

Lotéricas estão lotadas nesta reta final. As expectativas dos apostadores são grandes (foto: Edesio Ferreira/E.M/D.A Press)



A enfermeira Mariana Assis Pereira Batista, 30 anos, participa todos os anos da Mega da Virada e o bolão é uma de suas principais apostas. “Participo todos anos, principalmente por intermédio de bolões familiares. Também participo dos bolões oficiais das lotéricas”. Ela disse ainda que costuma fazer a famosa “fezinha” particular, apostando num número diferente do bolão familiar.





As expectativas de Mariana e de muitos apostadores de plantão em todo o país são altas. “A minha expectativa sempre é alta. Quando falo fazer uma ‘fezinha’, é com fé mesmo que eu faço de que eu vou ganhar. Eu não faço por fazer não, até porque tenho muita preguiça de pegar fila de lotérica, então eu faço porque realmente acredito que existe a possibilidade de eu ganhar”, disse a enfermeira.





Quando perguntados sobre os planos e sonhos caso levarem para casa o prêmio de R$ 300 milhões, a primeira resposta é: pagar dívidas. Mariana disse que, assim como todo brasileiro, pretende quitar todas as dívidas. Completou que logo após isso, compraria uma casa, viajaria e ajudaria a família, além de investir boa parte do dinheiro.





A dona de casa Renata de Paula Reis, 44 anos, também pretende quitar dívidas. “Quero acabar com todas as minhas dívidas, pra ficar tranquila de vez. Sonho também em ajudar meus parentes que moram no interior. Se Deus quiser eu ganho esse prêmio.”





É muita grana, não é mesmo? Para você ter uma ideia, com os R$ 300 milhões que serão sorteados hoje, é possível comprar 107 ferraris do modelo mais atual, 30 lanchas de luxo, 5.473 relógios Rolex, 88 mansões em condomínios luxuosos e 4.000 hectares de fazenda, cujo hectare é avaliado em R$ 75 mil cada.

O prêmio não acumula. Caso ninguém acertar as seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores das cinco dezenas, assim por diante (foto: Edesio Ferreira/E.M/D.A Press)



Se a Mega da Virada tiver apenas um ganhador e ele aplicar o valor do prêmio na Poupança da Caixa, o sortudo receberá mais de R$ 347 mil por mês.

O prêmio não acumula. Caso ninguém acertar as seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores das cinco dezenas, assim por diante.





O sorteio será realizado às 20h de hoje (31), nos estúdios da TV Globo, em São Paulo. Globo, SBT, Record, Band e Rede TV transmitirão o sorteio ao vivo. Também será possível acompanhar pelas redes sociais das Loterias Caixa.









DICAS DA MEGA-SENA DA VIRADA