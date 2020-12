Confira o resultado da Quina 5454 e Lotofácil 2120

Lotofácil sorteou o maior prêmio, no valor de R$ 7 milhões (foto: Reprodução/CAIXA)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quarta-feira (30/12), os concursos 2120 da Lotofácil e o 5454 da Quina. Somando os prêmios das duas loterias, o valor chega a R$ 10,2 milhões. Os sorteios ocorreram no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Veja as dezenas sorteadas:

Lotofácil no valor de R$ 7.000.000,00





02 - 04 - 05 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25





Quina no valor de R$ 3.200.000,00





12 - 47 - 64 - 70 - 71





MEGA DA VIRADA





A 12ª edição da Mega Sena da Virada será sorteada na noite desta quinta-feira (31/12), em São Paulo, às 20h. Este ano, o prêmio será o 4º maior da história, estimado em R$ 300 milhões.





As apostas podem ser feitas até amanhã às 17h , nas lotéricas ou pela internet, no site Loterias Online, da Caixa Econômica Federal. Uma aposta simples, com seis números custa R$ 4,50 e a máxima, com 15 números é R$ 22.522,50.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.