Bia Doria em áudio vazado: 'Perderam emprego porque são dissimuladas'; ouça

Desentendimento teria começado depois que João Doria foi para Miami e a mulher, Bia Doria, ter saído em sua defesa (foto: Reprodução/Redes Sociais)



primeira-dama do estado de São Paulo, Bia Doria, teve áudios de uma conversa com a DJ Pietra Bertolazzi exposto nas redes sociais. O desentendimento entre as duas teria sido desencadeado por causa da pandemia do novo coronavírus, restringindo a flexibilização do comércio. , teve áudios de uma conversa com aexposto nas redes sociais. O desentendimento entre as duas teria sido desencadeado por causa da viagem do governador João Doria (PSDB) a Miami no momento em que o estado voltava à fase vermelha de gravidade da, restringindo a flexibilização do comércio.





Um dia antes, ela havia publicado uma foto do governador sem máscara em um estabelecimento de Miami. Em um dos trechos do áudio, a mulher de João Doria explica à DJ por que o marido estava sem máscara na foto.

"Trabalhamos o ano inteiro enquanto você estava na sua casa fazendo quarentena, nós estávamos no front garantindo que você tenha saúde e vacina, e você aproveita o momento em que João está tomando um cafezinho e manda alguém fazer uma foto. Você é uma vigarista", disse a primeira-dama.

Depois de expor essa primeira conversa, Pietra afirma que recebeu ameaças da primeira-dama e publicou a continuação da conversa. No áudio mais recente, Bia Doria diz que “quem perdeu o emprego na pandemia foram apenas pessoas dissimuladas” e que “quem quer trabalhar já conseguiu se reinventar”.





“Para finalizar, ela diz que apenas pessoas ignorantes (como eu, segundo ela) não perceberam que as pessoas estão desempregadas por causa do vírus, e não do governador”, ironizou a DJ.