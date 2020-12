Homem sofre agressão após defender mulher de assédio no DF; veja vídeo

Olhem o absurdo! O vídeo mostra um apoiador com camiseta do Bolsonaro armado e agredindo um homem aqui no DF. Coagindo com uma arma de fogo para que ele não se intrometa num caso de assédio contra uma mulher. Os trinta segundos de vídeo mostram o horror o que estamos enfrentando! pic.twitter.com/vrxJ9LQoPO