Bombeiros confirmam que agressor flagrado em vídeo é militar

(foto: Reprodução) A Corregedoria do Corpo de Bombeiros Militar vai abrir procedimento de investigação administrativo contra o sargento Guilherme Marques Filho, acusado de assediar uma mulher no metrô de Taguatinga, e ter agredido um homem que tentou defender a vítima . O caso aconteceu na última sexta-feira (18/12) e foi registrado na 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro).









O bombeiro mostrou a carteira funcional da corporação aos agentes do metrô, e deixou a estação Praça do Relógio, atrás de Jair. "A vítima percebeu que era seguida pelo militar, e decidiu entrar em uma loja. Ali, câmeras de segurança captaram o momento que o bombeiro, com a arma em mãos, agride a vítima com tapas", explica.





Além da agressão física e da ameaça da arma em punho, Guilherme entrou no estabelecimento aos gritos, xingando a vítima de "vagabundo".









O vídeo foi publicado nas redes sociais, inicialmente, pela irmã de Jair. O material viralizou e foi repostado por várias outras pessoas e figuras públicas, como o deputado distrital Fábio Félix.





"O caso é apurado e, nesta semana, todos os envolvidos serão acionados para prestar depoimento e esclarecer os fatos", finaliza a delegada Elizabeth Frade.





A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está apurando as câmeras de segurança da loja para, em seguida, indiciar o suspeito.