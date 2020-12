Irmã de morador de rua reconhecido após dia de beleza sonha em resgatá-lo

O reencontro entre os familiares ocorreu na última quinta-feira (17/12), após 10 anos sem contato. Maria só ficou sabendo do paradeiro do irmão após ele ser reconhecido numa foto de antes e depois viralizar nas redes sociais.





Ao ver João, Maria o abraçou e ficou emocionada. Bastante introspectivo, o irmão retribuiu timidamente o carinho. Ele a reconheceu e lembrou que tem outros três irmãos O encontro foi na loja de roupas e barbearia do cantor sertanejo e empresário Alessandro Lobo, que presenteou o morador de rua com os cortes de cabelo e de barba, além de algumas peças de roupas.





“Somos cinco irmãos e o João é o terceiro filho, sempre foi muito unido e protetor. Uma pessoa de coração gigante capaz de tirar o dele e dar ao próximo, nunca foi de brigas, confusão etc. Pessoa extremamente limpa, organizada e há anos vive em condições de rua”, contou a irmã, que completou: “Ele nunca foi de conversar muito, porém meigo, carinhoso, gostava de deitar no colo e jogar conversa fora, baseado nas memórias afetivas e no amor da família, vamos lutar pra um reencontro da forma que sonhamos”.





Após o encontro, Maria voltou para Brasília. Contudo, ela disse que vai seguir se comunicando com Alessandro para obter notícias de João e até voltar algumas vezes para vê-lo. “Ele não é usuário de droga, não fuma, tem uma cabeça boa, mas infelizmente aconteceu isso na vida, quem entende? Queremos saber tanto quanto vocês! Esperamos voltar em breve com notícias melhores ainda”, destacou Maria.