COVID-19: promotores do MP de São Paulo querem 'furar fila' da vacinação

Ministério Público de São Paulo (foto: MPSP)

Regras da vacinação

Um grupo de promotores doquer “furar a fila” da vacinação contra a COVID-19 e receber a imunização antes da população em geral.Em documento apresentado durante em reunião do Conselho Superior do MP-SP , em 24 de novembro, o promotore outros de seus pares pediram que a categoria seja incluída “em uma das primeiras etapas prioritárias da vacinação”. A informação foi noticiada inicialmente pelo jornal Brasil de Fato.Segundo os promotores, 'em relação a outras carreiras, mas tendo em vista notadamente os colegas do primeiro grau, que trabalham com audiências, atendimento ao público e outras atividades em que o contato social é extremamente grande e faz parte do nosso dia a dia'.Na mesma reunião, o procurador-geral de Justiça de São Paulo,, declarou que encaminhará a questão ao Gabinete de Crise e que pode 'pessoalmente se empenhar em apresentar esse pleito ao Governo do Estado'.Questionado, o MPSP se manifestou por meio de nota, afirmando que o órgão está 'certo de que as autoridades sanitárias definirão o cronograma de aplicação dacom base em critérios científicos, priorizando a imunização das parcelas da população mais vulneráveis, tanto do ponto de vista médico quanto social'. Ainda segundo a nota, 'tal definição, evidentemente, será plenamente acatada pela instituição'.De acordo com Ministério da Saúde, assim que uma vacina contra a COVID-19 estiver disponível no Brasil, a prioridade de imunização será dos, idosos a partir de, populaçãoe pessoas com mais de 60 anos que morem emouDepois serão vacinadas pessoas entreem geral. Na sequencia, devem ser imunizados os portadores de(doenças renais crônicas e cardiovasculares). A última fase inclui, forças dee salvamento, funcionários do