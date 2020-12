MEC recua e indica que revogará portaria sobre volta às aulas presenciais

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Ministério da Educação () voltou atrás na portaria nº 1.030, que decidia pelo retorno às atividades presenciais nas instituições federais de ensino em 4 janeiro. A portaria havia sido divulgada na manhã desta quarta-feira (2/12), mas teve repercussão negativa e será revogada pelo MEC.

Em entrevista à CNN, o ministro da educação, Milton Ribeiro, afirmou que será realizada uma consulta pública com o setor acadêmico antes de novas decisões serem publicadas.

Conforme apurou o Estado de Minas, a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) já havia sinalizado que a instituição não mudaria seus planos de retomada de atividades presenciais. A União Nacional do Estudante (UNE) publicou post no Instagram se manifestando contra a pressão do MEC para o retorno presencial nas universidades federais.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.