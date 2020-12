Portaria autoriza prorrogação de Força Nacional em penitenciária de Brasília

O Ministério da Justiça publicou nesta quarta-feira, 2, no Diário Oficial da União (DOU) portaria autorizando a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública para apoiar ações de policiamento de guarda e vigilância na Penitenciária Federal de Brasília (DF).



A prorrogação valerá para o período de 4 de dezembro de 2020 a 1º de junho de 2021.



A Força Nacional atua na penitenciária desde 2019, pouco antes do então ministro da Justiça, Sergio Moro, transferir condenados de chefiar uma facção criminosa de São Paulo para o local.