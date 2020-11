Vidente brasileiro previu morte de Maradona em fevereiro

Ídolo argentino, Maradona morreu nesta quarta-feira (25) (foto: Ali Burafi/AFP)

Circula nasuma supostada morte de Diego Maradona feita em fevereiro deste ano por. Na previsão, divulgada entre participantes de um grupo temático no, o vidente adverte que após uma rápida cirurgia "Diego" teria seus últimos dias de vida. A postagem não menciona o sobrenome pelo qual o craque é conhecido, mas uma foto sua ilustra a mensagem.

“Ofegante chegará / Carinho, afagos e apego / Após cirurgia rápida / Os últimos dias de Diego”, dizia a publicação do suposto presságio, republicada por seguidores de Arauto e reproduzida na internet após as notícias da morte do ídolo argentino.

INFELIZMENTE SE CUMPRIU COM PRECISÃO MINHA PROFECIA FEITA EM FEVEREIRO DE 2020. pic.twitter.com/rIb13dWGOZ %u2014 VIDENTE VALTER ARAUTO (@ArautoValter) November 25, 2020

Em 3 de novembro, Maradona foi diagnosticado com um coágulo no cérebro e passou por uma cirurgia. Após a operação, permaneceu internado para tratar de outras enfermidades, como anemia e desidratação. O ex-jogador, que tinha 60 anos, morreu nesta quarta-feira (25) em razão de uma parada cardiorrespiratória.

“Quero dizer que lamento (a morte de Diego Maradona), mas li a notícia lá em fevereiro de 2020”, comentou Arauto ao repercutir o noticiário no Facebook. “Infelizmente se cumpriu com precisão minha profecia feita em fevereiro de 2020”, afirmou, dessa vez pelo Twitter.

Foto em perfil do vidente Valter Arauto no Twitter (foto: Twitter/Reprodução)

Arauto se autodenomina vidente, poeta e escritor sensitivo e afirma ter a capacidade de ler as notícias futuras. Ele administra o grupo “Orakulo do Arauto & Cantral das Profecias” no Facebook. O grupo, onde foi lançada a profecia em fevereiro, tem mais de 4.700 membros.