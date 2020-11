Pelé a Maradona: 'Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu'

O rei Pelé lamentou nesta quarta-feira (25) a morte do seu "grande amigo" Diego Armando Maradona, com quem espera se reencontrar "no céu" para jogar o esporte que os tornou famosos.

"Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu", escreveu no Instagram o tricampeão do mundo, de 80 anos.

Junto à mensagem, Edson Arantes do Nascimento postou uma foto do camisa 10 argentino levantando a taça da Copa do México (1986), onde marcou dois de seus gols mais famosos, ambos contra a Inglaterra: a "Mão de Deus" e o gol que deixou para trás boa parte da seleção inglesa, considerada o melhor em uma Copa do Mundo.

Pelé e Maradona dividem o título de melhor jogador do século XX da FIFA. As duas estrelas tiveram uma relação tensa durante anos, em meio a disputas sobre quem foi o melhor jogador de futebol da história.

Ambos, com problemas de saúde, trocaram mensagens nos 80 e 60 anos em outubro passado por meio das redes sociais.