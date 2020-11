'A bola está de luto', destaca Conmebol sobre morte de Maradona

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, disse que "a bola está de luto" ao lamentar a morte do argentino Diego Armando Maradona, ocorrida nesta quarta-feira em Buenos Aires.

"Profundamente chocado com a morte do sul-americano, argentino e estrela mundial Diego Armando Maradona", comentou no Twitter o dirigente da entidade que comanda o futebol na América do Sul.

A Conmebol anunciou que em todos os jogos agendados para esta semana pela Copa Libertadores será reservado um minuto de silêncio em homenagem ao ex-jogador argentino.

"Dono de um talento incomparável e uma personalidade carismática, Diego, deu alegria e emoções a todos nós que amamos o futebol", destacou Domínguez.

O dirigente lembrou que falou com o campeão da Copa de 1986 semanas atrás.

"Combinamos que nos encontraríamos para conversar sobre o futebol sul-americano assim que ele pudesse", afirmou, acrescentando que "foi uma honra ter mantido uma relação muito amigável" com o argentino.

Maradona foi um dos primeiros ex-jogadores famosos a doar uma peça de uniforme (sua camisa da Copa do Mundo do México-86) para uma campanha de arrecadação de fundos promovida pela Conmebol com a Cruz Vermelha na luta contra a pandemia de covid-19 em setembro passado.