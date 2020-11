Autora de ataques homofóbicos em padaria de SP diz que 'foi estúpida', mas 'não tem nada contra gays'

Filmada enquanto agredia e humilhava pessoas com ofensas homofóbicas dentro de uma padaria em SP, a advogada Lidiane Bizok pediu desculpas, mas negou ser preconceituosa: 'Me senti acuada'

"Eu não tive a mínima intenção em ofender ninguém. Eu me senti acuada, me senti uma vitima ali de uma situação que eu não tinha como sair. Fui agressiva e estúpida, mas não tenho nada contra homossexuais. Peço desculpas", afirmou a advogada à Globo News.

Lidiane foi presa em flagrante no dia da confusão pormas foi liberada.Segundo a Polícia Militar de São Paulo, dois jovens relataram aos agentes mobilizados para atender a ocorrênia que foram jantar na padaria Dona Deôla, Zona Oeste da capital paulista. Em dado momento, notaram que a advogada começou a ofender uma garçonete e um funcionário por estar insatisfeita com sua refeição.

Eles então saíram em defesa dos funcionários, alertando a agressora de não tinha o direito de ofendê-los daquela maneira. Diante dessa postura, ela teria começado a disparar uma série de ofensas homofóbicas contra os jovens, tais como " Odeio viados", "Gays são o mal do mundo, pois são todos aidéticos" e "só servem para passar doenças". As agressões físicas tiveram início pouco depois.

Padaria Dona Deôla lamentou o episódio e disse que confusão começou quando a advogada Lidiena Biezok chegou ao local alterada, ofendendo clientes e funcionários do estabelecimento (foto: Instagram/reprodução)

O vídeo que registrou a cena circula sob forte clima de indignação nas redes sociais. Nas imagens, a advogada, aparece dando tapas e puxando os cabelos de um jovem, enquanto profere xingamentos de baixo calão. "Tenta me bater, tenta... B* no c*.”, grita a agressora.Em nota divulgada nas redes sociais, a padaria Dona Deôla diz que lamenta o episódio e que acionou a polícia pouco depois do início dos ataques racistas.