Mulher humilha e agride jovens em ataque homofóbico dentro de padaria de SP

Padaria Dona Deôla, palco dos ataques homofóbicos, diz que lamenta pela situação e que chamou a polícia para conter a agressora (foto: Reprodução Instagram)

A cena foi registrada em vídeo. Nas imagens, feitas nas dependências da padaria Dona Deôla, a agressora disparade baixo calão contra as vítimas, as ameaça, além de dare puxar os cabelos de uma delas.A cliente também também ofendeudo estabelecimento que tentaram apaziguar a situação. "Eu não estou falando p... nenhuma. Isso aqui é uma padaria gay?", grita a mulher. Os envolvidos, que se identificaram com Kleiton e Boni, a acusam, por fim, de proferirdurante aEm nota divulgada em suas redes sociais, a padaria Dona Deôla afirma que a cliente chegou ao local alterada, destratando os funcionários e jogando objetos no chão. A loja também relata que, diante dos, chamou a polícia, que teria encaminhado a agressora à delegacia.Kleiton e Boni, contudo, se queixam, nas redes sociais, de que houvepor parte das autoridades. "Ninguém faz nada. Ela já agrediu, desmoralizou, foi racista, transfóbica, homofóbica e ainda consegue entrar no estabelecimento. Ela não tá normal, ela não está respeitando ninguém aqui".