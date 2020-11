Frederick Wassef, ex-advogado dos Bolsonaro, é investigado por injúria racial contra mulher

(foto: Sergio Lima/AFP) comentários racistas. O caso aconteceu no domingo (8/11), mas só foi registrado pela vítima na noite de quarta-feira (11/11), na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). O ex-advogado da família do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) Frederick Wassef é investigado por ofender uma atendente de uma pizzaria de um shopping do DF comracistas. O caso aconteceu no domingo (8/11), mas só foipela vítima na noite de quarta-feira (11/11), na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).









No domingo, quando Wassef chegou na pizzaria, a vítima comunicou à gerência que não lhe atenderia. Segundo consta na ocorrência policial, quando deixava a pizzaria, o suspeito se dirigiu à vítima para fazer uma queixa. “Essa pizza não tá boa! Você comeu?”. A mulher respondeu que não e o homem retrucou em voz alta: “Você é uma macaca! Você come o que te derem!”. O caso está em investigação como injúria racial. A reportagem tenta contato com o advogado, para que ele se manifeste sobre as acusações.





Outro caso





A mulher trabalha há três meses no estabelecimento que fica em shopping na Asa Sul. Segundo relatou, o advogado a humilhou em outra ocasião, em outrubro deste ano e, por isso, pediu a gerência para não atendê-lo no fim de semana.





Conforme consta na ocorrência Wassef teria pegado no braço da atendente e lhe puxado até o balcão. Neste momento, a vítima, mostrou ao suspeito as caixas vazias como mostruário, na intenção de explicar os tamanhos das pizzas. Wassef teria jogado a embalagem no chão e ordenado que a funcionária pegasse. Constrangida, a mulher pegou o objeto.





Posicionamento





Procurada pela reportagem, a Pizza Hut esclareceu, nesta quinta-feira (12/11), que, “em razão dos recentes episódios de agressões verbais e físicas, bem como de discriminação racial/social, ocorridos na unidade da Pizza Hut localizada no Píer 21, em Brasília, por parte de um cliente contra funcionários da loja, a Pizza Hut Brasil vem a público manifestar seu absoluto repúdio aos fatos ocorridos e seu apoio aos funcionários agredidos e ao franqueado da referida unidade.”





A empresa informou que vem dando todo o suporte para os colaboradores e parceiros agredidos “para que os mesmos façam valer os seus direitos e para que sejam tomadas as medidas necessárias para evitar que tais atos se repitam, entre as quais a comunicação dos fatos para as autoridades competentes mediante o registro de um boletim de ocorrência contra o agressor.”