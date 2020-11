Grávida baleada na cabeça ainda não conseguiu vaga na UTI da rede pública

(foto: Reprodução/Redes sociais) grávida baleada na cabeça pelo companheiro, ainda não conseguiu uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva da rede pública de saúde do Distrito Federal. Lorrane foi levada em estado grave, no início da noite desta quarta-feira (11/11), ao Hospital de Base, porém, por falta de leito, foi reencaminhada ao Hospital Regional de Sobradinho. Lorrane de Oliveira, 24 anos, mulherbaleada na cabeça pelo companheiro, ainda não conseguiu uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva da rede pública de saúde do Distrito Federal. Lorrane foi levada em estado grave, no início da noite desta quarta-feira (11/11), ao Hospital de Base, porém, por falta de leito, foiao Hospital Regional de Sobradinho.









Procurada pela reportagem, a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) confirmou que Lorrane deu entrada em estado gravíssimo. Segundo a pasta, "a paciente está inserida na Central de Regulação com prioridade 1 e aguarda liberação de leito em UTI."





Lorrane convivia com o companheiro que a baleou há seis anos e já tem um fiho, de dois anos, com o homem. Após a tentativa de feminicídio, no bairro Nova Colina, em Sobradinho, o suspeito foi preso em flagrante.