Comissão do Congresso confirma audiência com Anvisa e Butantan nesta sexta

A Comissão Mista da Covid-19 do Congresso Nacional confirmou a audiência pública com os diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Instituto Butantan para esta sexta-feira, 13, às 9h30. O presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, e o diretor do Butantan, Dimas Covas, foram chamados para falar sobre a suspensão dos testes de uma vacina contra o novo coronavírus. Os dois confirmaram participação por videoconferência, de acordo com a comissão.



A vacina, que teve os testes retomados na quarta-feira, 12, é desenvolvida pelo instituto paulista em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Os parlamentares querem esclarecer os motivos da suspensão, determina pela Anvisa no início da semana, e questionar os diretores sobre suposta interferência política na decisão.



O episódio inaugurou mais um capítulo da disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). A Anvisa argumentou que a decisão foi técnica após evento não esperado envolvendo um voluntário - suicídio, conforme o Estadão apurou - e foi motivada pela falta de informações suficientes sobre o ocorrido. O Butantan, por sua vez, se disse surpreso com a suspensão alegando que o imprevisto não tem relação com a vacina.