Cemitério carioca homenageia cientistas que combatem a COVID-19

Crematório e Cemitério da Penitência, na zona portuária do Rio de Janeiro, será palco da homenagem (foto: Tomaz Silva/Arquivo/Agência Brasil)

Batizada de Chama da Esperança, será acesa nesta segunda-feira (2), Dia de Finados, uma pira no, na zona portuária do. A intenção simbólica é iluminar os cientistas que buscam uma vacina contra o novoA pira será acesa pelo cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, que irá celebrar uma missa no local, às 7h30, e uma vela acesa na mesma chama será entregue a pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz ().Segundo a Arquidiocese do Rio de Janeiro, o fogo permanecerá aceso nos dois lugares até que umaseja descoberta e reconhecida pela comunidade científica internacional.Dom Orani também vai inaugurar um jardim memorial na Penitência, com o plantio de uma muda de jequitibá-açu, em referência à importância da preservação ao meio ambiente.Depois, ele inaugura um monumento em homenagem às vítimas dano Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste.Por causa da pandemia de coronavírus, as tradicionais missas realizadas nos cemitérios cariocas serão reduzidas este ano, e em algumas localidades, transferidas para as paróquias mais próximas.A Catedral de São Sebastião, no Centro, terá missas em quatro horários e manterá a cripta aberta para visitação ao longo do dia.Às 10h haverá a soltura de 200 balões, na campanha A Vida Não Para, com mensagens enviadas por internautas.Algumas celebrações serão transmitidas pelas redes sociais da arquidiocese, para evitar as aglomerações.