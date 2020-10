Brasil registra 231 mortes por COVID-19 em 24h e total chega a 157.134

Veja os números do novo coronavírus no Brasil (foto: EZEQUIEL BECERRA/AFP)

registrou nas últimas 24 horas 231 mortes em decorrência do, elevando o total de óbitos no País para 157.134. Os dados foram atualizados há pouco pelo Ministério da Saúde.De ontem para hoje, foram registradas 13.493 novas confirmações da doença, elevando o total de casos no Brasil para 5.394.128 Desses, 4.835.915 (89,7%) estão recuperados, segundo o ministério, e 401.079 (7,4%) em acompanhamento. Existem ainda 2.390 mortes em investigação.O Estado de São Paulo segue na liderança no número de casos, com 1.091.908 confirmações e 38.747 óbitos. Depois vêm Bahia, com 344.705 casos e 7.475 mortes; Minas Gerais, com 348.804 casos e 8.770 mortes; Rio de Janeiro, com 299.380 casos e 20.203 mortes; e Ceará, com 270.264 casos e 9.248 mortes. O Distrito Federal ocupa a 10ª posição do ranking, com 209.369 casos e 3.633 mortes. No último lugar, está o Acre, com 30.304 casos e 687 mortes.