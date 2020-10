Entregador é quase esmagado por carretinha em Goiás; veja vídeo

(foto: Reprodução/ Ítalo Carvalho)

O entregador Ítalo Bruno Oliveira Carvalho, 23 anos, levou um susto enorme no último sábado (17/10). Por questão de segundos, Ítalo não foi esmagado contra a parede por um reboque de caminhão na distribuidora de bebidas em que trabalha na cidade de Cezarina (GO), a 70 km de Goiânia.









Nas imagens, o jovem estava agachado atrás da moto que usa para fazer entregas, quando um homem que passava na pista em frente a loja deu um grito chamando o nome dele. "Eu sou responsável por fazer entregas e responder os clientes no WhatsApp. Então, estava distraído e foi muito rápido. Eu estou bem, graças a Deus! A minha sorte foi que uma pessoa, um outro vizinho nosso, passou de moto e me avisou", conta ítalo.





Como se pode ver no vídeo, Ítalo levanta cabeça e, em três segundos, o reboque atinge a moto que estava em sua frente e bate contra a parede. Ele conseguiu escapar apenas com um ferimento na perna. "Minha perna já está cicatrizando e perto do que aconteceu o meu ferimento nem foi nada", disse ele ao Correio.





Segundo Ítalo, o dono da carretinha se comprometeu a arcar com todo o prejuízo causado. "Devido ao acidente, não estamos trabalhando com tele-entregas. Meu pai e meu irmão já começaram a reformar a parede da distribuidora e agora só ficou o susto. Já até quebrou a parede toda e desceu o telhado.”





Confira o vídeo do acidente:





* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca