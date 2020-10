Homem tenta extorquir dinheiro da família simulando o próprio sequestro

Um homem é acusado de simular o próprio sequestro a fim de extorquir dinheiro da família. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a Divisão de Repressão a Sequestros (DRS), autuou em flagrante o suspeito e um comparsa no último sábado (10/10), por extorsão.









Segundo o relato, eles exigiram o depósito de R$ 1 mil como condição de liberdade. O irmão ainda detalhou que os supostos sequestradores enviaram um vídeo em que a vítima aparecia amarrada, vendada e ameaçada com uma faca.





As investigações foram iniciadas tendo como ponto de partida a conta corrente onde o dinheiro do resgate deveria ser depositado. O titular da conta bancária foi acompanhado por muito tempo até que, por volta das 20h de sábado, o suspeito, utilizando uma motocicleta, foi seguido até um posto de gasolina localizado entre a Estrutural e Cidade do Automóvel. No local, ele parou e se encontrou com outros três jovens.





Nesse momento o grupo foi abordado pelos agentes. Os policiais verificaram que a vítima estava entre os jovens e não apresentava sinais de ter sido sequestrado.





O homem assumiu ter forjado o sequestro com o auxílio de um amigo de 22 anos. O acusado afirmou que solicitou a conta bancária de outro indivíduo que não tinha ciência de que serviria para extorquir dinheiro da própria família.