Dezessete presos fogem da Papuda durante madrugada

(foto: Arquivo Pessoal)

Dezessete presos fugiram do Complexo Penitenciário da Papuda durante a madrugada desta quarta-feira (14/10). De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape), o grupo saiu pelo teto da Ala C do Bloco 1.









“Todas as providências necessárias já estão sendo tomadas, tanto para a recaptura dos foragidos, bem como para apuração das circunstâncias em que ocorreu a fuga”, afirma o secretário de Administração Penitenciária do DF, o delegado Agnaldo Curado.





Qualquer pessoa que tenha informações sobre os foragidos pode entrar em contato pelos telefones 190 (Polícia Militar), 197 (Polícia Civil), via Whatsapp (61) 98626-1197, da PCDF, ou pelo número (61) 3339-1345 (DPOE - Seape). O anonimato é garantido.